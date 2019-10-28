В черниговской школе-за вспышки гепатита ввели карантин

Детей 1-2-х и 5-х классов обследуют врачи.

В школе №7 Чернигова из-за вспышки гепатита учебный процесс приостановлен до 1 ноября включительно.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского совета, соответствующее решение сегодня, 28 октября, одобрила городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Отмечается, что члены комиссии заслушали информацию о ситуации в школе, количестве детей, находящихся в больнице, посещаемости учебного заведения в целом.

«Решением комиссии обучение в школе приостановили до конца недели. Все сотрудники и учащиеся 1-2-х и 5-х классов пройдут обследование», - сообщили в горсовете.

Как сообщал УНИАН, в конце прошлой недели в черниговской школе №7 зафиксирована вспышка гепатита «А». Сначала медики госпитализировали 12 учеников и сотрудницу пищеблока. На сегодняшний день, 28 октября, в больнице находятся 16 детей.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

Источником вспышки гепатита могла стать работница пищеблока, которая за помощью к врачам обратилась через несколько дней после начала заболевания.