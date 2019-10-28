Вспышка гепатита в черниговской школе: детей могла заразить работница столовой

Учебный процесс в школе не приостанавливался.

В Чернигове количество госпитализированных детей из-за вспышки гепатита в одной из школ возросло до 16.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Черниговского городского совета.

Согласно информации, по состоянию на 28 октября в лечебном учреждении с диагнозом гепатит «А» на лечении находятся 16 учеников школы № 7 города Чернигова. Дети госпитализированы в инфекционное отделение областной детской больницы, им назначено соответствующее лечение.

«С целью недопущения дальнейшего распространения случаев заболевания вирусным гепатитом «А», в соответствии с требованиями санитарного законодательства, в учебном заведении осуществляются усиленные санитарно-гигиенические мероприятия. Обучение не прекращено. Специалисты Госпродпотребслужбы отобрали образцы водопроводной воды и продукции школьного буфета. С учениками, родителями и персоналом школы проведена санитарно-разъяснительная работа о необходимости соблюдения правил личной гигиены», - сообщили в пресс-службе городского совета.

Директор школы №7 Наталья Колотило отметила, что, как только стало известно о первом случае заболевания, все соответствующие службы города прибыли в школу и оперативно провели необходимые исследования и дезинфекцию. По ее словам, в школе введен усиленный режим уборки помещений. Все указания санэпидемстанции и Госпродпотребслужбы выполняются.

«На особом контроле у медицинской сестры те классы, в которых были выявлены случаи заболевания», - сказала Колотило.

По предварительным данным, очагом инфекции стала болезнь работницы пищеблока. За помощью к врачам она обратилась через несколько дней с начала заболевания.

Как сообщал УНИАН, в конце прошлой недели в Черниговской школе №7 зафиксирована вспышка гепатита. Сначала медики госпитализировали 12 учеников и сотрудницу пищеблока. Затем количество госпитализированных детей возросло до 15.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений). Такое правонарушение наказывается штрафами, арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до трех лет. Продолжается расследование.