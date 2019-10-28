Дифтерия в Украине: врачи объяснили, насколько опасна эта болезнь (видео)

Если бы на Закарпатье вовремя не диагностировали дифтерию, последствия для пятнадцати пациентов могли быть неутешительными.

Внезапная вспышка дифтерии показала, что в Украине не хватает лекарств от этой болезни, а население не знает, вакцинироваться ли от нее.

Насколько опасна эта болезнь, рассказали в "Сніданку з 1+1".

Только за последнюю неделю в Украине дифтерию обнаружили почти у двух десятков людей. Семейный врач из Ужгорода Виктор Петров объяснил, что выявить дифтерию сложно, так как она не имеет четко выраженных симптомов.

"Очень сильно напоминает тонзиллит или ангину. При дифтерии не будет болеть горло, очень сильно. Может быть температура, которая колеблется до 38", - говорит врач. Он добавляет, что "самое страшное в дифтерии - это осложнение".

Только анализы могут показать опасную палочку. Таких пациентов сразу госпитализируют. При тяжелом состоянии спасением для них является сыворотка, но оказалось, что в Украине на нее дефицит.

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На Закарпатье привезли 8 флаконов сыворотки дифтерийного антитоксина, но этого количества достаточно, чтобы спасти одного человека в тяжелом состоянии. Чтобы привезти в Ужгород, эти лекарства забрали из соседних Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей.

Врач рассказывает, как можно подхватить эту болезнь. "Воздушно-капельный путь - раз. При чихании и при разговоре. Если мы едем в общественном транспорте и потрогали ручки. Подышали воздухом, посидели на сиденье", - рассказывает терапевт Наталья Гордиенко.

Семейный врач, терапевт или лор – это те специалисты, к которым необходимо обращаться безотлагательно.

"Заболевание развивается быстро. Когда заболело горло и в течение суток наши домашние способы не помогли. То мы идем к врачу сегодня вечером, а не завтра утром. Мы не теряем время. Потому что это чревато последствиями", - отметила терапевт.

Если бы на Закарпатье вовремя не диагностировали дифтерию, последствия для пятнадцати пациентов могли быть неутешительными.

"По статистике, инфицированные токсигенным штаммом, могут погибнуть в случае невведения им сыворотки в первые трое суток после появления заболевания. И такая летальность может составлять 50%", - уточнил врач Петров.

Чтобы не заболеть дифтерией, взрослым необходимо раз в 10 лет делать прививку. Вакцина для прививок против дифтерии в Украине есть и она бесплатная.

Напомним, 27 октября сообщалось, что в Ужгород доставили 8 флаконов сыворотки дифтерийного антитоксина из соседних Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей.