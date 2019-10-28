В Чернигове увеличилось число школьников, госпитализированных с подозрением на гепатит А

В городе проводят комплекс противоэпидемических мероприятий

Управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Черниговской области сообщает о росте числа госпитализированных детей с подозрением на гепатит А.

Читайте такжеВ черниговской школе зафиксировали 13 случаев гепатитаОб этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«По состоянию на 7:00 28 октября в лечебном учреждении с подозрением на гепатит А находится 15 учеников СОШ № 7 города Чернигов. Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий», – отмечается на сайте управления.

По состоянию на 27 октября в больнице было 12 детей и работница пищеблока школы.

Как сообщал УНИАН, 26 октября по факту вспышки правоохранители открыли уголовное производство.