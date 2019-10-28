В Чернигове увеличилось число школьников, госпитализированных с подозрением на гепатит А
09:49, 28 октября 2019Страна
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В городе проводят комплекс противоэпидемических мероприятий
По состоянию на 27 октября в больнице находились 12 детей и работница пищеблока школы / фото УНИАН
Управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Черниговской области сообщает о росте числа госпитализированных детей с подозрением на гепатит А.
Читайте такжеВ черниговской школе зафиксировали 13 случаев гепатитаОб этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
«По состоянию на 7:00 28 октября в лечебном учреждении с подозрением на гепатит А находится 15 учеников СОШ № 7 города Чернигов. Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий», – отмечается на сайте управления.
По состоянию на 27 октября в больнице было 12 детей и работница пищеблока школы.
Как сообщал УНИАН, 26 октября по факту вспышки правоохранители открыли уголовное производство.
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