Эксперты рассказали, какие люди склонны к заиканию и можно ли лечить этот дефект (видео)

Немало известных людей имели эту проблему, которая объединяет 1% жителей планеты.

Около трех миллионов людей по всему миру, по статистике, имеют проблему заикания.

Много известных людей в свое время страдали от заикания - Брюс Уиллис, Мэрилин Монро, Уинстон Черчилль, Элвис Пресли, Джулия Робертс и Николь Кидман и другие. Но почему она возникает, точно не установлено до сих пор, говорится в сюжете ТСН.Тиждень.

Далеко не все логопеды берутся за детей с заиканием. Мол, проблема до конца не изучена, природа неизвестна, гарантий никто не дает. На планете таких людей примерно один процент. Впрочем, специалисты сформировали так называемую группу риска. Прежде всего, это мальчики - они в три раза чаще заикаются, чем девушки.

"У женщин больше нейронных связей и большее взаимодействие между различными структурами мозга. Так сложилось исторически. Женщина может и печь пирог, мыть окно, говорить по телефону и проверять уроки у ребенка", - объясняет логопед-дефектолог Ольга Демьяненко.

А ребята выполняют дела по порядку. Чаще всего заикание возникает в возрасте от 2 до 6 лет. Именно тогда дети учатся выражать свои мысли. В группе риска, в частности, дети с неустойчивой психикой, те, кто часто болеет простудой, дети-аллергики. А также шульги, особенно, когда их переучивают пользоваться не левой, а правой рукой - это дополнительный стресс. Возникает нарушение взаимодействия полушарий, что может запустить заикание. А может начаться и без каких-либо видимых причин.

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От родителей также зависит многое. Часто они сами нервничают от проблем с речью у своего ребенка. А на детей с заиканием в коем случае нельзя кричать. Даже ссориться при такой ребенку. Стоит отказаться даже от традиционного стишка при гостях.

"Проблема заикания - это проблема напряжения в области шеи, горла и груди. Гипноз работает с расслаблением, он заменяет это напряжение на расслабление", - объясняет гипнотерапевт Алексей Шевцов.

Лечить заикание следует комплексно - с логопедом, неврологом и психологом. И ограничить ребенку к минимуму гаджеты.

"Эта картинка, она очень часто меняется, мерцает перед глазами и уходят через зрительный анализатор такие определенные разряды, и это очень возбуждает определенные участки головного мозга", - говорит логопед-дефектолог.