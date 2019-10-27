Дифтерия в Киеве: врач рассказал о состоянии больного школьника

Мальчик сейчас находится в стационаре, его состояние - удовлетворительное.

Состояние 9-летнего школьника, у которого в Киеве подтвердили заболевание дифтерией, сейчас удовлетворительное.

Об этом во время брифинга сообщил директор КП «Центр первичной медико-санитарной помощи" Дарницкого района Киева Юрий Смищук, передает ТСН.

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Он сообщил, что 16 октября ребенок заболел, 18 октября мать ребенка обратилась к врачам, а 22 числа лабораторные исследования подтвердили дифтерию. Больной сейчас находится в стационаре. По словам медика, у мальчика нетоксигенная форма дифтерии, поэтому сыворотку ему не вводили.

Смищук отметил, что всю семью мальчика обследовали. Также обследовали всех детей в классе, где учится мальчик. Кроме того, обследование проходят и школьники 1-4 классов, родители которых изъявили желание пройти такое обследование.

Как сообщал УНИАН, мать школьника, заболел дифтерией в Киеве, призналась, что он не привит от дифтерии.