Вспышка гепатита в черниговской школе: полиция открыла дело

В конце недели в черниговской школе №7 зафиксирована вспышка вирусного гепатита А, госпитализированы 12 учеников и одна сотрудница пищеблока.

Сотрудники Черниговского отдела полиции проводят досудебное расследование обстоятельств вспышки вирусного гепатита в школе №7, где в конце недели были госпитализированы 12 детей и одна сотрудница пищеблока.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе полиции Черниговской области, по данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

Такое правонарушение наказывается штрафами, арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до трех лет.