В черниговской школе зафиксировали 13 случаев гепатита

У тех, кто был госпитализирован ранее, а это четверо учеников, подтвержден гепатит типа "А".

В одной из школ Чернигова зафиксирована вспышка гепатита, госпитализированы 12 учеников и работница столовой.

Как сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Черниговской области, школьники черниговской школы №7 попали в больницу с вирусным гепатитом.

На сегодня в этой школе зафиксировано уже 13 случаев заболевания - одна работница пищеблока и 12 учеников. У тех, кто был госпитализирован ранее, а это четверо учеников, подтвержден гепатит типа "А".

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По информации управления образования Черниговского городского совета, с целью недопущения дальнейшего распространения случаев заболевания вирусным гепатитом "А" в учебном заведении осуществляются усиленные санитарно-гигиенические мероприятия.

Во время проведения санитарного обследования специалистами Госпродпотребслужбой отобраны образцы водопроводной воды и продукции школьного буфета.

С учащимися, родителями и персоналом школы проведена санитарно-разъяснительная работа о необходимости соблюдения правил личной гигиены. Карантин не объявлен.

Напомним, в начале сентября во Львовской области с предварительным диагнозом вирусный гепатит "А" госпитализированы шестеро студентов Дрогобычского педагогического университета имени Ивана Франко, которые находились на практике в Одессе.