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Врачи борются за жизнь мальчика, которого родители не прививали против столбняка из-за религии (видео)

18:43, 25 октября 2019
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В Тернопольской области врачи четвертую неделю борются за жизнь не вакцинированного 3-летнего мальчика, у которого диагностировали столбняк.

Читайте такжеДифтерия в Киеве: стало известно о состоянии больного школьника, его окружение обследовалиОб этом говорится в сюжете ТСН.

Ребенку диагностировали столбняк после того, как он поцарапал ногу. Мальчик до сих пор в тяжелом состоянии, на искусственной вентиляции легких. Ребенок не был вакцинирован. По религиозным убеждениям родители решили не делать сыну прививки. Сейчас отец семьи запрещает врачам рассказывать о течении болезни у мальчика.

Накануне медики, не зная о запрете, рассказали об этом случае на пресс-конференции, и сейчас в областном управлении проводят служебную проверку из-за разглашения врачебной тайны.

Отмечается, что в родном селе мальчика большинство семей - протестанты, и они отказываются прививать детей.

Как ранее сообщал УНИАН, больного дифтерией киевского школьника лечили гомеопатией.

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Теги: #прививки#столбняк в УкраинеПогода в Тернополе