С миру по нитке: закарпатские нардепы просят Венгрию предоставить сыворотку против дифтерии

Депутаты просят предоставить 100 флаконов противодифтерийной сыворотки.

Народные депутаты Украины от Закарпатской области обратились к генеральному консулу Венгрии в Украине Бугайло Йожефу с просьбой помочь с поставкой в регион сыворотки против дифтерии.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе народного депутата Роберта Горвата.

Как говорится в сообщении, соответствующее обращение было инициировано народными депутатами Горватом, Василием Петёвкой, Валерием Лунченко и Владиславом Поляком в четверг, 24 октября.

В обращении отмечается, что по информации Министерства здравоохранения, в Украине в наличии было более 190 флаконов сыворотки от дифтерии, предоставленных в качестве гуманитарной помощи ВОЗ и распределенных во все области. Однако на Закарпатскую область было выделено только 8 флаконов сыворотки, которые сейчас уже использованы.

«С целью предотвращения возникновения эпидемии, обращаемся к вам с просьбой присоединиться к решению насущной проблемы и помочь с поставкой крайне необходимых лекарств, а именно 100 флаконов дифтерийного антитоксина», - говорится в обращении.

Как сообщал УНИАН, 17 октября с диагнозом «дифтерия» был госпитализирован студент-иностранец, который учится на 5-м курсе медицинского факультета № 2 Ужгородского национального университета.

Также было обследовано 121 студента и 2 человек, контактировавших с больным. У 44 человек взяты материалы для лабораторного исследования.

22 октября в областную инфекционную больницу были госпитализированы еще двое пациентов с диагнозом «дифтерия»

23 октября дополнительно у 12 человек лабораторно определили палочку дифтерии, их всех также госпитализировали.

В этот же день были использованы все восемь имеющихся в Закарпатской области доз противодифтерийной сыворотки. Впоследствии в МОЗ Украины приняли решение о перераспределении 20 противодифтерийных флаконов сыворотки для Закарпатья из других регионов Украины.

Как известно, на медицинском факультете № 2 Ужгородского национального университета учатся 1400 студентов-иностранцев, в частности из Индии.