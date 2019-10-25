Заболевшего дифтерией киевского школьника лечили гомеопатией – медики

Медиков удивляет "дикость" граждан в медицинских вопросах.

Мать школьника, который заболел Дифтерией в Киеве, призналась, что он не привит от дифтерии.

Об этом на брифинге рассказала заведующий отделением Киевской городской детской клинической инфекционной больницы Наталья Чемеркина.

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Директор КП "Центр первичной медико-санитарной помощи Дарницкого района" Юрий Смищук рассказал, что в амбулаторной карточке мальчика есть запись о наличии прививки от дифтерии. Тем не менее, есть информация, что эта запись подделана.

Как сообщает «Левый берег», по словам Мищука, мать ребенка ранее писала отказы от прививок. Она также не соблюдала рекомендации, которые ребенку назначил врач.

«Матери врач назначил лечение, - мы теперь ретроспективно анализируем, - мать не соблюдала рекомендаций врача, лечилась гомеопатией. И это не единичный случай. Дикость наших граждан удивляет медицинских работников", - сказал Смищук.

Как сообщал УНИАН, 24 октября Департамент образования и науки сообщил, что в столичном лицее № 303 один ученик заболел дифтерией.

По информации администрации учебного заведения, принято решение о введении карантинных мероприятий в классе, где учится ребенок, в том числе обеспечена уборка кабинета с дезинфицирующими средствами и осмотр детей медицинской сестрой. Городская санитарная служба подтвердила диагноз и обеспечила специальную обработку помещений лицея.

В Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения уточнили, что диагноз "дифтерия" было установлено 24 октября на основании бактериологических данных ребенка. 9-летний мальчик не привит от болезни из-за отказа родителей.

Он госпитализирован. Ребенок контактировал с 45 людьми, из них 36 детей, осмотр которых запланирован на 25 октября. По месту жительства и учебы организуется дезинфекция.

В Центре общественного здоровья Минздрава заверили, что страна обеспечена дозами вакцины от дифтерии в достаточном количестве во всех регионах. Для взрослых предусмотрена ревакцинация каждые 10 лет с 16-летнего возраста. Дети и взрослые для защиты от заболевания должны прививаться в соответствии с действующим календаря прививок. Вакцина является бесплатной, когда прививаться, можно уточнить у семейного врача.