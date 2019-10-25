В КГГА уверяют, что в Киеве достаточно вакцин от дифтерии

На одного больного для лечения дифтерии в тяжелой форме необходимо от 2 до 10 ампул сыворотки.

В Киевской городской государственной администрации уверяют, что столица обеспечена вакцинами от дифтерии с запасом на год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил начальник отдела первичной медико-санитарной помощи Департамента здравоохранения КГГА Василий Животенюк.

"Вакцин в Департаменте здравоохранения и подчиненных учреждениях хватает. В настоящее время Департамент имеет 120 тыс. доз вакцин при среднем использовании в месяц 10 тыс. - 12 тыс. то есть имеем запас на 12 месяцев. Случаев, чтобы были месяцы и не было вакцин - таких нет", - сказал Животенюк.

По его данным, процент вакцинированных людей в среднем по городу составляет 77% при контрольном показателе 72%. При этом процент вакцинированных детей до одного года 86%, в возрасте 6-16 лет - 72%. "Самый низкий показатель - это ревакцинация каждые десять лет - он составляет 49%", - подчеркнул Животенюк.

По его словам, в столице люди, которые обращаются к врачам с жалобами на больное горло, направляются на анализы, так называемые мазки, для проверки на бактерии дифтерии. "Хочу доложить, что только в 2019 году таких анализов было взято около 12,5 тысячи. И из них высеян нетоксигенный штамм (дифтерии - УНИАН) только в двух случаях", - отметил представитель Департамента КГГА.

Что касается лечения больных дифтерией, то он сообщил, что город имеет в настоящее время 8 доз антидифтерийной сыворотки. Она размещена в Детской клинической инфекционной больнице. Эти 8 доз поступили городу в августе этого года в качестве гуманитарной помощи.

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Животенюк отметил, что до августа также была сыворотка, у которой истек срок использования, то есть город все время имеет сыворотку. Также он отметил, что закупкой сыворотки от дифтерии занимается Минздрав.

В свою очередь заведующая инфекционным отделением Александровской клинической больницы Людмила Миновая отметила, что сыворотка применяется только при тяжелой форме дифтерии.

"Легкая форма может быть проведена без введения антидифтерийной сыворотки. Хочу отметить, что вакцинированные дети и взрослые, которые имеют защиту, у них дифтерия может протекать в очень легкой форме или вообще как бактерионосительство, и это не требует антидифтерийного антитоксина. Сыворотка вводится только при тяжелых формах, чтобы нейтрализовать выделяемый токсин - дифтерийную палочку, чтобы не было осложнений тяжелого течения дифтерии и чтобы не наступила смерть. Легкие формы заболевания, бактерионосительство лечится антибиотиками", - сказала Миновая.

По ее информации, на одного больного для лечения дифтерии в тяжелой форме необходимо от 2 до 10 ампул сыворотки, в зависимости от течения болезни и концентрации антидифтерийной сыворотки.

Детский инфекционист Виталий Евтушенко сообщил, что уровень летальности среди больных дифтерией при отсутствии специфического лечения составляет 10%. "Умирают в основном от осложнений сердечных", - сказал он.