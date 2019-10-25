Дифтерия в Киеве: стало известно о состоянии больного школьника, его окружение обследовали

Мальчик заболел дифтерией 16 октября и находится в больнице.

Бактерии дифтерии в окружении больного киевского школьника пока не обнаружены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил директор коммунального некоммерческого предприятия "Центр первичной медико-санитарной помощи Дарницкого района" Юрий Смищук.

По его словам, сегодня были обследованы все одноклассники мальчика, у которого обнаружена дифтерия, а также члены семьи (кроме мальчика в семье еще два ребенка).

"Дети обследованы, лор осмотрел, взяты у детей мазочки. В них не обнаружены бактерии. Обследована семья, также взяты мазки. Так что состояние семьи и учеников в классе удовлетворительное. Признаков инфекции у окружающих пока не обнаружено", - сказал Смищук.

По его словам, в настоящее время состояние мальчика удовлетворительное, он находится в больнице. Заболел мальчик 16 октября, а к врачам обратились 18 октября. У ребенка были взяты мазки, которые обнаружили дифтерию, поэтому ребенок был госпитализирован.

"21 октября у ребенка уже снизилась температура, состояние улучшилось. Но 22 октября получили исследования мазков, что обнаружены бактерии дифтерии. Предварительное заключение было, что это нетоксичная, не опасная дифтерийная палочка. Но мы работаем на опережение, на недопущение осложнений. Поэтому ребенка направили в стационар. Было направлен экстренный сигнал в лабораторный центр, согласно которому запускается весь механизм работы системы не только с заболевшим ребенком, а по работе в очаге заболевания", - сказал Смищук.

По его информации, у мальчика в амбулаторной карточке записано, что он привит от дифтерии, но есть информация, что эта запись подделана.

В свою очередь заведующий отделением Киевской городской детской клинической инфекционной больницы, куда госпитализировали мальчика, Наталья Чемеркина отметила, что мама ребенка призналась, что ребенок не привит от дифтерии.

Сейчас мальчик находится с мамой в отдельной палате больницы и будет оставаться там под наблюдением врачей не менее недели.

Чемеркина заверила, что больница готова оказать всю необходимую медицинскую помощь ребенку, даже если вдруг будут какие-то осложнения.

Она подчеркнула, что крайне опасны именно осложнения от дифтерии. "Это и кардиологические осложнения, поражение нервной системы, могут быть поражения черепно-мозговых нервов - это потеря слуха, нарушение речи у ребенка формируется", - пояснила врач.

По ее словам, в настоящее время состояние ребенка удовлетворительное. Сыворотка от дифтерии для его лечения не применялась, поскольку у мальчика легкая форма и он на финише заболевания, имеет нормальную температуру.

Присутствовавшая на брифинге заместитель начальника управления - начальник отдел среднего образования Управления дошкольного, общесреднего и внешкольного образования Департамента образования и науки Елена Батечко сообщила, что в классе, где учится больной мальчик, введены карантинные мероприятия. Утром были обследованы все его одноклассники, продолжается осмотр врачами детей 1-4-х классов, родители которых выразили желание пройти такое обследование непосредственно в школе.

«Никаких проблем сейчас не обнаружено», - заверила она.

Относительно карантинных мер, то, по словам Батечко, дети из этого класса продолжают посещать школу, помещение класса было обработано в соответствии с санитарными инструкциями. Дети из класса не выходят на перемену в общий коридор и общие санитарные места (для них выделен отдельный санузел), питаются также отдельно от других школьников - посещают столовую в специально отведенное время, когда других детей там нет.

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Сколько продлятся карантинные мероприятия, Батечко не уточнила, но обратила внимание, что со следующей недели начинаются школьные каникулы, а дальше все будет определяться по ситуации.

Как сообщал УНИАН, 24 октября Департамент образования и науки сообщил, что в столичном лицее № 303 один ученик заболел дифтерией. По информации администрации учебного заведения, принято решение о введении карантинных мероприятий в классе, где учится ребенок, в том числе обеспечена уборка кабинета с дезинфицирующими средствами и осмотр детей медицинской сестрой.

Городская санитарная служба подтвердила диагноз и обеспечила специальную обработку помещений лицея.

В Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения уточнили, что диагноз "дифтерия" было установлено 24 октября на основании бактериологических данных ребенка. 9-летний мальчик не привит от болезни из-за отказа родителей. Он госпитализирован.

Ребенок контактировал с 45 людьми, из них 36 детей, осмотр которых запланирован на 25 октября. По месту жительства и учебы организуется дезинфекция.

В Центре общественного здоровья Минздрава заверили, что страна обеспечена дозами вакцины от дифтерии в достаточном количестве во всех регионах. Для взрослых предусмотрена ревакцинация каждые 10 лет с 16-летнего возраста. Дети и взрослые для защиты от заболевания должны прививаться в соответствии с действующим календаря прививок. Вакцина является бесплатной, когда прививаться, можно уточнить у семейного врача.