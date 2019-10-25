Вспышка дифтерии в Украине: что это за болезнь, как передается, симптомы

УНИАН расскажет, что такое дифтерия, какие ее симптомы и осложнения, а также когда нужно делать прививки.

На Закарпатье зафиксирована вспышка опасного заболевания - дифтерии. Усложняет ситуацию то, что в течение 23 октября были использованы все 8 имеющихся в Закарпатской области доз противодифтерийной сыворотки.

УНИАН расскажет, что такое дифтерия, какие ее симптомы и осложнения, а также когда нужно делать прививки.

Дифтерия: что это такое, симптомы

Дифтерия — это острое инфекционное заболевание с воздушно-капельным механизмом передачи, которое характеризуется местным фибринозным воспалением (преимущественно слизистых оболочек ротоглотки) и явлениями общей интоксикации с преимущественным поражением сердечно-сосудистой и нервной систем.

Дифтерия фото

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Как передается дифтерия

Возбудитель - дифтерийная палочка, которая вырабатывает экзотоксин, устойчивая к действию различных факторов во внешней среде может сохраняться до 15 суток; кипячение и 1% раствор сулемы уничтожают палочки за 1 минуту. Токсин, который выделяет палочка, во внешней среде нестоек, быстро погибает при нагревании (+60 С и выше), действия прямых солнечных лучей.

Инкубационный период заболевания – от 3 до 10 дней.

Дифтерия передается воздушно-капельным путем, факторами передачи могут быть предметы быта (посуда, игрушки).

Симптомы дифтерии и возможные осложнения:

- боль в горле;

- повышенная температура;

- налет на миндалинах серого цвета;

- осиплость голоса;

- затрудненное дыхание и глотание;

- высокая температура;

- отек слизистой оболочки носоглотки;

- увеличение лимфатических узлов.

По своим клиническим проявлениям болезнь похожа на ангину и инфекционный мононуклеоз.

Дифтерия чаще всего проявляется образованием плотной пленки и отека слизистых оболочек, что блокирует дыхательные пути и часто приводит к смерти. Токсическое поражение сердечно-сосудистой и нервной систем и вторичные инфекции также могут иметь летальные последствия.

Чем опасна вспышка дифтерии

Последствия возможной вспышки дифтерии могут быть гораздо серьезнее, чем кори. В случае с последним, по статистике, среди тысячи больных умирает один человек, а от дифтерии - от 50 до 100 смертей на тысячу инфицированных.

Последний раз эпидемия дифтерии в Украине была в 90-х годах ХХ столетия. Тогда из-за низкого охвата детей вакцинацией и отсутствия ревакцинации взрослых заболели около 20 тысяч человек, 696 из них умерли.

Как и когда вакцинироваться от дифтерии

Болеют дифтерией непривитые или неревакцинированные люди. Единственный способ защититься от дифтерии и предотвратить развитие опасных осложнений – вакцинация детей согласно календарю профилактических прививок и ревакцинация взрослых (каждые 10 лет).

Детям делают прививки вакциной АКДС в 2, 4 и 6 месяцев. В 18 месяцев проводится ревакцинация, потом ревакцинацию проводят в 6 лет вакциной АДС, следующую - в 16 лет — АДС-М.

Взрослые же должны ревакцинироваться (вакцинироваться повторно) каждые 10 лет. То есть если последний раз вы делали прививку в 16, то первую ревакцинацию следует сделать в 26 лет, вторую - в 36 и так далее.

Если взрослый человек или ребенок старше 7 лет ранее не вакцинировались от дифтерии и столбняка, необходимо получить как минимум три дозы вакцины АДС-М – сначала первая доза, через месяц – вторая, через 6 месяцев после второй – третья.