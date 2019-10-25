На Закарпатье для работников сферы обслуживания прививки от дифтерии хотят сделать обязательными (видео)

Закарпатские медики обратились в Минздрав с просьбой перераспределить имеющиеся в других областях сыворотки от дифтерии для Закарпатья.

В Ужгороде из-за вспышки дифтерии хотят обязать делать прививки всем работникам сферы обслуживания.

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Ведь заразиться можно, например, через ручку двери, продукты, рассказал ТСН Василий Решетар, руководитель Ужгородского управления здравоохранения.

По его словам, нужно обратить внимание на такие категории, которые больше всего контактируют с людьми. И не просто вакцинировать, а не допустить к работе в случае, если они не будут иметь иммунитета к болезни.

Ранее генеральный директор Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Владимир Курпита во время брифинга заявил, что Закарпатью до конца текущей недели перераспределят из соседних областей 20 доз противодифтерийной сыворотки, что является ориентировочной потребностью региона.