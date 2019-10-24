В Киеве зафиксировали первый случай дифтерии

В лицее на Позняках заболел 9-летний мальчик.

В Киеве диагностировали первый случай заболевания дифтерией.

Об этом сообщила пресс-служба Департамента образования и науки Киева на странице в Facebook.

"Сегодня городской санитарной службой был подтвержден диагноз и обеспечена специальная обработка помещений лицея. Всем родителям уже завтра предложено осуществить осмотр ЛОР-врачом детей учащихся начальной школы №303 в медицинском кабинете лицея", – говорится в сообщении.

Администрация учебного заведения приняла решение о введении карантинных мероприятий в классе, где обучается ребенок. В частности, обеспечено мероприятия уборка кабинета с дезинфицирующими средствами и осмотром детей медицинской сестрой.

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В Минздраве уточнили, что дифтерией заболел 9-летний ребенок. Ребенок не имеет прививки из-за отказа родителей. Больного госпитализировали в больницу.

"Диагноз "дифтерия" установлен 24 октября на основании бактериологических данных. Для введения сыворотки показаний нет", - говорится в сообщении.

"Больной имел контакт с 45 людьми, из них 36 детей, обзор которых запланировано на 25 октября. По месту жительства и учебы организуется дезинфекция", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, у студента 5-го курса медицинского факультета Ужгородского национального университета диагностировали дифтерию. 17 октября его госпитализировали. Было обследовано 121 студента и двух человек, которые контактировали с больным. У 44 человек взяты материалы для лабораторного исследования.