Минздрав провел собственный мониторинг состояния киевского воздуха – ситуация в пределах нормы

В то же время, осенние погодные условия могут способствовать накоплению загрязняющих веществ и негативно влиять на состояние здоровья населения.

Сейчас ситуация с состоянием атмосферного воздуха в Киеве остается в своих привычных параметрах, увеличения концентрации загрязняющих веществ, по которым проводится мониторинг, не зафиксировано.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

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Отмечается, что 24 октября в Минздраве состоялось совещание по состоянию загрязнения атмосферного воздуха в Киеве под председательством министра Зоряны Скалецкой.

На встрече были представлены фактические данные мониторинга атмосферного воздуха в Киеве, которые проводятся силами и средствами лабораторий ГУ "Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины", ГУ "Институт общественного здоровья АМН Украины" и Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"В настоящее время ситуация с состоянием атмосферного воздуха в г. Киеве остается в своих привычных параметрах, увеличения концентрации загрязняющих веществ, по которым проводится мониторинг, не зафиксировано", - говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что осенние погодные условия (туман, наличие приземных инверсий) могут способствовать накоплению загрязняющих веществ и негативно влиять на состояние здоровья населения.

Так, по результатам встречи Министерство здравоохранения Украины планирует инициировать проведение межведомственной встречи с Министерством энергетики и защиты окружающей среды для внедрения Порядка осуществления государственного мониторинга в сфере охраны атмосферного воздуха, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины от 14 августа 2019 года №827.

Также Минздрав планирует установить контроль качества атмосферного воздуха приоритетным вопросом в рамках социально-гигиенического мониторинга, который будет финансироваться из государственной бюджетной программы "Общественное здоровье и меры борьбы с эпидемиями". Кроме того, состоится семинар для экспертов по вопросам санитарного и эпидемиологического благополучия населения и экологии, которые прошли профессиональную аттестацию и получили соответствующий квалификационный сертификат для проведения экспертизы проектов строительства.

Также ведомство планирует инициировать изменения в городской инфраструктуре, строительстве объездных дорог для уменьшения автомобильных выбросов в жилой зоне; обновить законодательство, устанавливающее предельно допустимые концентрации для вредных веществ в атмосферном воздухе.

Накануне сообщалось, что по данным ресурса AirVisual уровень загрязнения воздуха на проспекте Науки в Киеве оценивают в 180 единиц. Такие показатели являются крайне опасными для здоровья людей.