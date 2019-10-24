В Ужгороде сегодня почти 1 тыс. человек сделали прививки от дифтерии (видео)

Это примерно вдвое больше, чем обычно за месяц.

В Ужгороде в течение четверга, 24 октября, прививка от дифтерии сделали почти тысячу человек.

Об этом сообщила директор Ужгородского городского центра первичной медико-санитарной помощи Татьяна Козак.

По ее словам, ужгородцы в последние дни ввиду вспышки дифтерии начали активно обращаться за прививками.

«Если до сих пор в течение месяца мы делали 450-600 прививок, то с 9.00 до 12.00 сегодня, 24 октября, уже сделано 450, по состоянию на 14.00 - 600, а до конца дня почти тысячу», - уточнила Козак.

По ее словам, в настоящее время вакцинацию проводят во всех 8 семейных амбулаториях, дополнительно открыли еще 3 пункта в Ужгородском национальном университете. Кроме того, граждан вакцинируют в частных медицинских центрах.

«Благодаря проведенной работе неплохой показатель вакцинированного детского населения с соблюдением календаря прививок - 80%», - уточнила директор центра.

Как сообщал УНИАН, ранее у студента 5-го курса медицинского факультета Ужгородского национального университета диагностировали дифтерию. 17 октября он был госпитализирован. Были обследованы 121 студент и 2 человека, контактировавших с больным. У 44 человек взяты материалы для лабораторного исследования.

22 октября вечером в областную инфекционную больницу Закарпатья были госпитализированы еще 2 пациента с диагнозом «дифтерия миндалин, легкий ход».

23 октября дополнительно у 12 человек лабораторно определили палочку дифтерии, их всех также госпитализировали. В течение 23 октября было использовано все 8 имеющихся в Закарпатской области доз противодифтерийной сыворотки. В настоящее время Минздрав Украины принял решение о перераспределении Закарпатью до 20 флаконов сыворотки из других областей.