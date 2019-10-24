"Нездоровый" уровень загрязнения воздуха в Киеве: эксперт объяснила, стоит ли изменить питание

Между экспертами разгорелись споры о том, насколько опасна подобная концентрация вредных веществ в воздухе для организма людей.

Несколько дней подряд Киев окутан смогом. В СМИ и социальных сетях появлялась также информация о том, что концентрация угарного газа над Украиной – одна из самых высоких в мире. Между экспертами разгорелись споры о том, насколько опасна подобная концентрация вредных веществ для организма людей.

Дипломированный нутрициолог ирландского Institute of Health Sciences, основатель школы правильного питания София Рожко рассказала о том, как следует изменить питание во время таких погодных условий.

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Если вы находитесь на территории, окутанной смогом, вот несколько простых советов, которые стоит применить:

1. Больше пить - по 200-300 мл воды каждый час: это может быть обычная вода или вода с лимоном. Можно также употреблять чай на основе трав.

2. Необходимо сократить употребление кофеина. Кофе - не больше двух порций в день, следите и за количеством выпитого зеленого и черного чая, содержащих кофеин. Последний повышает тревожность, что может вызвать бессонницу и снижение иммунитета.

3. Употребляйте не менее 500 грамм овощей в день - разделите их на 2-3 порции и употребляйте на протяжении всего дня. Овощи полезны не только для переваривания пищи, но и для кишечной флоры. А флора влияет на наше самочувствие и иммунитет организма.

4. Добавьте антиоксиданты - они влияют на обновление состава и поддержании функциональных свойств биомембран, энергетических процессов, клеточного деления, синтеза биологически активных веществ, внутриклеточной сигнализации.

Антиоксиданты в больших количествах содержатся в зелени, черносливе, свежих ягодах и фруктах, особенно темных, также в куркуме.

5. Сократите продукты, которые прошли интенсивный процесс обработки. Это - жареное мясо или рыба, особенно та, на которой образовывается корочка. Образование золотистой корочки говорит о том, что в мясе присутствую продукты гликирования, которые оказывают дополнительную нагрузку на наш организм.

Гликирование - реакция между восстанавливающими углеводами (глюкоза, фруктоза и др.) и свободными аминогруппами белков, липидов и нуклеиновых кислот живого организма, протекающая без участия ферментов.

Как сообщал УНИАН, октябрь принес в Киев не только бабье лето, а осенний смог. Уже несколько дней в столице фиксируют высокий уровень загрязнения воздуха. Жители столицы выкладывают в соцсети видео и фото затянутого туманом города.