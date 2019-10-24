Вспышка дифтерии на Закарпатье: посольство Индии просят помочь срочно доставить сыворотку

По приблизительным подсчетам, нужно 100 доз противодифтерийной сыворотки.

Руководство Ужгородского национального университета из-за вспышки дифтерии среди студентов обратилось в Посольство Индии в Украине с просьбой помочь со срочной доставкой противодифтерийных сывороток.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время заседания городской противоэпидемической комиссии в Ужгородском городском совете сообщил исполняющий обязанности ректора УжНУ Александр Сливка.

По его словам, буквально перед заседанием противоэпидемической комиссии он подписал обращение, адресованное посольству Индии в Украине, с просьбой помочь в сложившейся ситуации со вспышкой дифтерии в Ужгороде.

Сливка уточнил, что это была инициатива директора Закарпатской областной клинической инфекционной больницы Михаила Поляка.

Читайте такжеНа медфакультете Ужгородского университета из-за вспышки дифтерии ввели карантин

«Письма отправлены по электронной почте. Уже даже, насколько мне известно, найден человек, который сможет срочно привезти эти сыворотки в Украину», - добавил и. о. ректора.

Присутствовавший на заседании комиссии Поляк сообщил, что, по приблизительным подсчетам, нужно 100 доз противодифтерийной сыворотки.

Как сообщал УНИАН, 17 октября с диагнозом дифтерия был госпитализирован студент-иностранец, который учится на 5-м курсе медицинского факультета Ужгородского национального университета.

Также было обследовано 121 студента и 2 человек, контактировавших с больным. У 44 человек взяты материалы для лабораторного исследования.

22 октября в областную инфекционную больницу были госпитализированы еще двое пациентов с диагнозом «дифтерия миндалин, легкое развитие».

23 октября дополнительно у 12 человек лабораторно определили палочку дифтерии, их всех также госпитализировали.

В течение 23 октября были использованы все 8 имеющихся в Закарпатской области доз противодифтерийной сыворотки. Сейчас закарпатские инфекционисты обратилось в Минздрав Украины с просьбой перераспределить имеющиеся в других областях сыворотки и предоставить их Закарпатью.

На медицинском факультете № 2 Ужгородского национального университета из-за вспышки дифтерии среди студентов введен карантин.

Как известно, на указанном факультете обучаются 1400 студентов-иностранцев, в частности из Индии.