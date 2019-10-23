На Львовщине трех врачей будут судить из-за смерти роженицы

Женщина умерла в марте прошлого года почти сразу после рождения здорового ребенка.

Во Львовской области правоохранители сообщили трем акушерам-гинекологам о подозрении в ненадлежащем выполнении профессиональных обязанностей, что привело к смерти 32-летней роженицы.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Как было установлено в ходе предварительного расследования, в прошлом году из-за непрофессионализма акушеров-гинекологов в родильном отделении одной из центральных районных больниц умерла роженица.

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«5 марта 2018 года около 17.00 в родильном отделении одной из центральных районных больниц на Львовщине 32-летняя жительница одного из сел родила здорового ребенка (девочку), после чего состояние женщины ухудшилось и уже в 22.20 того же дня она умерла в больнице» , - говорится в сообщении.

По данному факту было открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.140 (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) УК Украины.

21 октября 2019 года сотрудники отдела расследования преступлений, совершенных против жизни и здоровья человека следственного управления полиции Львовщины при процессуальном руководстве прокуратуры области сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления трем жителям райцентра - врачам акушерам-гинекологам родильного отделения больницы, которые оказывали роженице медицинскую помощь.