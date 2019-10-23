Во Львове девушка случайно распилила в общежитии газ: 12 студентов отравились

Девушка перепутала газовый баллончик с духами.

В Шевченковский отдел полиции Львова 22 октября около 23.00 поступило сообщение от медиков одной из местных больниц о доставленных в медицинское учреждение двенадцати несовершеннолетних парней и девушек в возрасте 15-17 лет, у которых диагностировано «отравление вследствие токсического действия неизвестного вещества».

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП во Львовской области.

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Полицейские установили личности пациентов – они оказались студентами одного из львовских училищ. Пострадавшие – жители общежития учебного заведения.

По предварительной информации, около 21.30 одна из студенток, жительница общежития, зашла в комнату своего знакомого, тоже студента, чтобы забрать свое зарядное устройство к телефону.

В комнате она увидела баллончик яркого цвета, решила, что это духи и распилила его содержимое. На самом же деле баллончик содержал газ раздражающего действия «Перец-4». Как пояснил владелец, баллончик он приобрел несколько дней назад через интернет.

Четырех студентов после оказания им медицинской помощи врачи отпустили по месту жительства, другие остаются в больнице.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщал УНИАН, в Киевской области зарегистрировано уже три случая заболевания людей ботулизмом, один человек умер.