Новое отделение ДИЛА на Позняках!

Медицинская лаборатория ДИЛА в который раз радует своих постоянных клиентов и стремительно расширяется. 7 октября открылось новое отделение по адресу: г. Киев, ул. Александра Мишуги, 3В.

Это особенно приятная новость для жителей Позняков и тех, кто там работает, ведь отныне можно будет обследоваться вблизи дома или места работы.

График работы отделения по адресу г. Киев, ул. Александра Мишуги, 3В:

Пн.-Пт: 7: 00-17: 00

Сб: 8: 00-13: 00

Вс: выходной

График взятия биоматериала:

Пн.-Пт: 7: 00-16: 00

Сб: 8: 00-13: 00

Вс: выходной

Уже более 20 лет компания ДИЛА уверенно лидирует на рынке лабораторной диагностики. Свидетельство тому - около 4 млн. исследований в год и несомненное доверие клиентов.

В ДИЛА работают более тысячи квалифицированных специалистов, которые владеют всеми навыками, необходимыми в лабораторной диагностике. Заботясь о качестве своих рабочих процессов и чувствах клиентов, компания непрерывно работает над систематическим повышением компетенции и профессиональной подготовки персонала. Так сотрудники регулярно проходят обучающие тренинги и курсы по повышению квалификации.

ДИЛА имеет собственные специализированные лаборатории (клинической биохимии, цитоморфологии и общеклинического анализа, клинической иммунологии и аллергологии, микробиологии и вирусологии), производственные процессы которых - полностью автоматизированны и осуществляются с помощью высокотехнологичного оборудования ведущих мировых производителей в области медицинской техники (Siemens, Abbott и др. ). Это позволяет свести человеческий фактор к минимуму и избежать технических ошибок.

Благодаря вовлеченности каждого сотрудника и соблюдению всех требований менеджмента по управлению качеством ДИЛА уже много лет остается наиболее сертифицированной медицинской лабораторией страны. Все лабораторные процессы организованы и соответствуют национальным и международным стандартам качества.

Мы предоставляем достоверную информацию о состоянии организма, чтобы врач мог точно оценить ситуацию и поставить правильный диагноз.

Обращайтесь в новое отделение или в другие отделения ДИЛА, контакты которых можно найти на сайте dila.ua, чтобы узнать о состоянии своего здоровья. Заботливый персонал обеспечит вам физический и психологический комфорт, выполнит все манипуляции быстро и безболезненно. Результаты исследований вы сможете получить:

в личном кабинете на сайте dila.ua;

в отделении ДИЛА;

на указанный при оформлении заказа адрес электронной почты;

Не забывайте о профилактике - значительное преимущество в виде крепкого здоровья у тех, кто «бьет на опережение». Не позволяйте рискам превращаться в проблемы: проходите специальные скрининговые обследования , чтобы избежать развития заболеваний.

96% клиентов ДИЛА - довольны сервисом, а компания является национальным лидером по точности и достоверности результатов лабораторных исследований.

Наши специалисты ждут вас в большинстве отделений уже с семи часов утра.

Позаботьтесь о себе и ваш организм отблагодарит вас ежедневным хорошим самочувствием!

Всю необходимую информацию об исследованиях можно получить по телефонам Единой информационной службы ДИЛА: 0800217887, 0800752180.