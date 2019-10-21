Продолжает сокращаться: в Госстате озвучили численность населения Украины

В Украине на 100 умерших приходится 53 новорожденных.

Численность населения Украины за январь-август 2019 года уменьшилась на 177 тыс. человек по сравнению с декабрем 2018 года и на 1 сентября составила 41 млн 976 тыс. человек, сообщила Государственная служба статистики Украины.

По данным Госстата, в январе-августе 2019 года родилось 207,5 тыс. детей, в то время как в январе-августе 2018 года этот показатель составил 226,5 тыс.

За первые восемь месяцев текущего года была зафиксирована естественная убыль населения – 394,6 тыс. человек, тогда как за аналогичный период прошлого года естественная убыль составила 389,6 тыс. человек. При этом число приехавших в страну превысило количество выехавших из страны на 10 тыс. 34 человека, за январь-август 2018 года этот показатель составил 10 тыс. 678 человек.

Кроме того, отмечается существенное превышение числа умерших над числом новорожденных: на 100 умерших – 53 новорожденных.

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Данные по расчету численности населения охватывают все регионы Украины, кроме временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя.

Данные по естественному и миграционному движению населения сформированы без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, численность населения в Украине на 1 августа 2019 года составила 41 млн 99 тыс. человек.

По данным Госстата, за 2018 год количество населения в Украине уменьшилось более чем на 200 тыс. человек.

Весной 2014 года, после аннексии Крыма и формирования зоны антитеррористической операции на востоке страны в связи с началом активных боевых действий в регионе, численность населения Украины была существенно скорректирована и уменьшена до 43 млн с 45 млн человек. В дальнейшем этот показатель уменьшался от месяца к месяцу.

Согласно прогнозу Института демографии социальных исследований НАНУ, население Украины к 2030 году сократится на 6,8% - до 39,5 млн человек, при этом доля трудоспособного населения снизится на 12% - до 24 млн, основной причиной является отток трудоспособного населения за рубеж.