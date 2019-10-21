Загрязненный воздух в Украине: советы эксперта, как защититься

По словам Натальи Диденко, высокий уровень загрязнения воздуха вызван совпадением ряда факторов - на период, когда украинцы массово сжигают траву, пришлась маловетреная и сухая погода.

Синоптик Наталья Диденко советует украинцам пить как можно больше воды и не открывать окна в связи с повышенным уровнем концентрации угарного газа СО.

Об этом она написала в своем Facebook.

Эксперт советует поддерживать достаточный уровень влаги в помещении (вывесить влажные полотенца, купить увлажнитель или очиститель воздуха), при этом пылесосить и подметать не стоит, лучше влажную регулярную уборку.

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Также она отмечает: если уходите из дома, то не надо открывать окна и балконы; желательно промывать глаза, особенно тем, кто носит линзы; пить как можно больше воды; отложить пробежки, особенно по утрам; не использовать дома свечи и ароматизаторы; тем кто курит - не курить в зонах высокой задымленности; прекратить на время жарить на кухне; как можно чаще принимать душ; временно отказаться от сбора грибов; промывать нос раствором соли или другими подобными средствами; если есть какие-то серьезные, острые или хронические, заболевания бронхо-легочной системы, то необходимо обращаться за советами исключительно к врачам.

Эксперт отмечает, что высокий уровень загрязнения воздуха в Украине вызван совпадением ряда факторов - на период, когда украинцы массово сжигают траву, пришлась маловетреная и сухая погода.

Так, по ее словам, уже длительное время преобладает над Украиной антициклональный характер погоды, когда осадки маловероятны, ветер или слабый, или вообще штиль.

«Если брать во внимание сезон массового опадения листьев, количество выкопанной сухой ботвы на огородах, подготовку городов и полей к зимнему периоду, огромные масштабы курения, на пещерном уровне - сознание многих граждан, почти полное отсутствие наказания за сжигание травы, бездействие соответствующих структур хотя бы в регулярных предупреждениях и объяснениях, то картина печальная», - написала Диденко.

Она отмечает, что сухой воздух, слабый ветер или штиль еще долго будут определять погоду в Украине. Сейчас ветер в Украине преимущественно южных направлений, южный, юго-восточный, юго-западный. При этом наибольшая концентрация СО практически над всем Левобережьем.

«Не знаю, действительно ли такая уж серьезная ситуация, действительно такая ли концентрация и угроза - от сжигания стерни, листья, травы и ботвы, но то, что в этом году это явно чувствуется и это явно перебор, могу сказать точно. Потому что живу впритык к частному сектору и уже длительное время проветрить квартиру - проблема. Дым даже от одного небольшого костра в условиях антициклона и штиля распространяется на огромную территорию района и горизонтально, и вертикально», - отметила она.

«В ближайшее время рассчитывать на изменение синоптической ситуации не приходится - антициклональный характер погоды сохранится. К сожалению», - добавила эксперт.

Как сообщал УНИАН, специалисты Kyiv Smart City запустили платформу мониторинга качества воздуха в столице.

Забор воздуха осуществляется ежедневно. Анализируют его по всем показателям: формальдегид (CH₂O), диоксид азота (NO₂), угарный газ (CO), кислорода (O₂), углекислый газ (CO₂), температура воздуха, влажность, атмосферное давление.