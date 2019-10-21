Появились первые кадры с сиамскими близнецами из Черновцов (фото, видео)

В эфире программы опровергли информацию, что родители бросили девочек в роддоме.

На украинском телевидении впервые показали фото сиамских близнецов из Черновцов, за трагической судьбой которых следила вся страна.

Уникальную фотографию, сделанную на третий день после рождения малышей, продемонстрировали в эфире программы "Касается каждого" на одном из украинских каналов. Участие в ток-шоу также приняли и родители девочек – Дмитрий и Анжела Петрюк, пишет "Обозреватель".

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Детям дали имена Анна и Мария. У них было одно туловище, две руки, две ноги, два позвоночника, которые соединялись в поясничном отделе в один, одно сердце, рассказала в эфире заведующая акушерско-гинекологического отделения Глыбокской центральной районной коммунальной больницы Валентина Турман.

Также в эфире программы опровергли информацию, что родители бросили девочек в роддоме. Турман подтвердила, что роженица находилась в тяжелом состоянии после преждевременных родов и лежала в другой больнице. Отец же посещал Анну и Марию каждый день.

Как сообщал УНИАН, 7 октября в Черновцах в областной детской клинической больнице умерли сиамские близнецы, которые родились в ночь на 28 сентября в роддоме №2 Черновцов.