Появились первые кадры с сиамскими близнецами из Черновцов (фото, видео)
На украинском телевидении впервые показали фото сиамских близнецов из Черновцов, за трагической судьбой которых следила вся страна.
Уникальную фотографию, сделанную на третий день после рождения малышей, продемонстрировали в эфире программы "Касается каждого" на одном из украинских каналов. Участие в ток-шоу также приняли и родители девочек – Дмитрий и Анжела Петрюк, пишет "Обозреватель".
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Детям дали имена Анна и Мария. У них было одно туловище, две руки, две ноги, два позвоночника, которые соединялись в поясничном отделе в один, одно сердце, рассказала в эфире заведующая акушерско-гинекологического отделения Глыбокской центральной районной коммунальной больницы Валентина Турман.
Также в эфире программы опровергли информацию, что родители бросили девочек в роддоме. Турман подтвердила, что роженица находилась в тяжелом состоянии после преждевременных родов и лежала в другой больнице. Отец же посещал Анну и Марию каждый день.
Как сообщал УНИАН, 7 октября в Черновцах в областной детской клинической больнице умерли сиамские близнецы, которые родились в ночь на 28 сентября в роддоме №2 Черновцов.