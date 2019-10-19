В Киевской области три человека "подцепили" опасное заболевание - один умер

Факторы, ставшие причинами возникновения заболевания, разные.

В Киевской области зарегистрированы уже три случая заболевания людей ботулизмом, один человек умер.

Как сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Киевской области, факторы, ставшие причиной возникновения заболевания, разные.

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«По результатам проведения санитарных и эпидемиологических расследований было установлено, что в первом случае вероятной причиной стало употребления пострадавшим рыбы вяленой (филе рыбы сушеной кусочками), во втором случае не установлена связь с употреблением пищевых продуктов», - говорится в сообщении.

Вместе с тем «третий пострадавший употреблял рыбные консервы промышленного изготовления, баклажаны маринованные домашнего изготовления и рыбу кефаль, которая была приобретена на рынке в Херсонской области, засолена в домашних условиях и отправлена потребителю через отделение «Новая почта» в течение двух дней».

«Сейчас образцы остатков указанных пищевых продуктов исследуются на наличие ботулотоксина», - добавили в ведомстве.

Госпродпотребслужба призывает потребителей ответственно относиться к своему здоровью, обязательно обращать внимание при покупке продуктов питания, в частности рыбной продукции, на сроки и условия хранения, не употреблять пищевые продукты при малейшем подозрении относительно их качества, а также соблюдать требования по приготовлению и хранению сырья и блюд из мяса, рыбы и т.д. в домашних условиях.

Ботулизм – это тяжелое пищевое отравление, вызванное потреблением продуктов, содержащих ботулотоксины. Возбудитель болезни размножается в анаэробном состоянии (без доступа кислорода) при неправильных условиях хранения или транспортировки продуктов питания.