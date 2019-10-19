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Вакцинация должна быть обязательной - глава МОЗ

12:17, 19 октября 2019
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Скалецкая поддерживает идею обязательных прививок / фото newsru.co.il

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая поддерживает идею обязательных прививок, но одновременно выступает за то, чтобы люди, которые опасаются или имеют отрицательное отношение к вакцинации, получили всю необходимую информацию и, возможно, больше обследований.

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Об этом она рассказала в интервью «Украинской правде».

«Ключевая проблема в иммунизации в том, что никто никому не доверяет. Не доверяют врачу: «Зачем? У меня есть интернет». Не доверяют системе: «Откуда мы знаем, что вы закупили?» Доверяют СМИ, плакатам, смс от соседей. Вакцинация необходима государству», — отметила министр.

«Надо оказывать поддержку людям, которые сомневаются, чтобы формировать доверие к этой системе. Можно много таких вещей сделать. Если вы сомневаетесь, сделаем, например, два дополнительных анализа», — добавила Скалецкая.

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Теги: #МОЗ#вакцинация#обязательная вакцинация#вакцинация в Украине#Зоряна Скалецкая