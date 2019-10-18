Супрун разрушила мифы о менструации

51% мужчин считают, что женщинам недопустимо апеллировать к менструации на рабочем месте.

Каждая женщина значительную часть своей жизни имеет менструацию. Она является частью цикла и может длиться от нескольких дней до недели.

В первые дни менструации кровь обычно красная, а выделения более обильные, в последующие дни — их меньше, и они преимущественно темные. Об этом на своей странице в Facebook пишет бывшая и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.

Она отметила, что перед менструацией в организме женщины меняется уровень гормонов, что может вызывать физические и психологические изменения. Они более известны как ПМС (предменструальный синдром). Это - сложный комплекс симптомов, связанных с гормональным балансом, но его можно лечить. ПМС может иметь весьма неприятные симптомы — изменения настроения, усталость, головная боль, бессонница, боли внизу живота и акне.

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"Тема ПМС также окутана мифами. Часто этот синдром используют в качестве обвинения, когда женщина имеет плохое настроение или сложный характер", - отметила Супрун.

Она также подчеркнула, что многие представительницы прекрасного пола ощущают боль во время менструации - по разным данным, 45-95% женщин. А в некоторых случаях менструальная боль требует серьезного лечения.

"Работать, а тем более быть эффективной в таком состоянии может быть довольно сложно. При этом, 51% мужчин считают, что женщинам недопустимо апеллировать к менструации на рабочем месте", - написала экс-глава Минздрава.

"Пока реклама менструальных продуктов использует цветочки, сердечки и неизвестную жидкость синего цвета на обозначение крови, женщины продолжают стесняться публично вытащить из сумки прокладку. Некоторые все еще боятся пользоваться тампонами и сообщить своему партнеру о менструации", - добавила она.

Супрун подчеркнула, что естественные процессы организма не должны быть предметом стыда, дискриминации или любых издевательств. Не называть вещи своими именами и продолжать стигматизировать тему менструации означает делать вид, что ее не существует.

Ранее в Австралии люди завалили жалобами регулятора ТВ из-за рекламы с "менструальною кровью".