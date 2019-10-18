Частную клинику под Киевом заподозрили в незаконной трансплантации человеческих органов

Во время обысков в клинике обнаружили криохолодильные камеры с различными биологическими образцами.

Полицейские Киевской области проверяют факт незаконной трансплантации человеческих органов в одном из частных медицинских центров Борисполя.

В ходе расследования правоохранители узнали, что там могут проводить незаконные медицинские операции, сообщает пресс-служба полиции Киевщины.

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По данному факту полицейские открыли уголовное производство по ст.143 (нарушение установленного законом порядка трансплантации органов или тканей человека) Уголовного кодекса Украины и провели санкционированный обыск в медицинском учреждении.

Правоохранители изъяли документацию, технологическое оборудование, в частности, криохолодильные камеры с различными биологическими образцами.

По изъятым вещественным доказательствам назначены соответствующие экспертизы. Сейчас полицейские устанавливают происхождение биологических образцов и с какой целью они там хранились.

Ранее в Киеве у врача-трансплантолога Олега Котенко изъяли почти $1 миллион.