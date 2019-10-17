В "Слуге народа" пообещали легализировать каннабис

По мнению председателя комитета по вопросам здравоохранения Михаила Радуцкого, медицинский каннабис должен стать доступным в стране.

В Украине будет принято решение о легализации медицинского каннабиса.

Об этом во время брифинга заявил председатель комитета по вопросам здравоохранения, народный депутат от партии "Слуга народа" Михаил Радуцкий, передает ТСН.

"Использование каннабиса уже легализовано в той или иной форме в более 50 странах мира, а его медицинское применение становится мейнстримом в мировой системе здравоохранения. Мы понимаем необходимость лекарств из каннабиса для потребностей украинских пациентов, поэтому внимательно изучим пути совершенного законодательного урегулирования конопли для науки и медицины", - сказал он.

По мнению Радуцкого, медицинский каннабис должен стать доступным в стране.

"Но мы не хотим спешить с этим вопросом... Не обещаем это сделать в турборежиме - мы будем очень тщательно изучать, чтобы, не дай бог, не сделать ошибок. Не ждите от нас быстрого решения, но решение будет, и эта инициатива точно не является плохой для страны", – добавил нардеп.

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В свою очередь председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия также поддержал инициативу о законодательном урегулировании медицинского каннабиса.

"Очень много людей в обществе путают рекреационное употребление конопли с использованием каннабиса для медицинских целей. Медицинское применение – это когда речь идет об использовании каннабиноидов в виде масла, пилюль и других фармацевтических форм с очень высоким уровнем контроля государства. Это очень позитивная инициатива, которую ждут пациенты с высоким уровнем боли — это касается как пациентов с онкологией, детей с эпилепсией, так и ветеранов с ПТСР, которых, по оценкам специалистов, почти 80%", - рассказал он.

Как сообщал УНИАН, исполняющая обязанности министра здравоохранения в правительстве Владимира Гройсмана Ульяна Супрун поддерживала легализацию медицинского каннабиса в Украине для лечения ряда болезней.

Весной на сайте Комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений электронная петиция «Законодательно урегулировать каннабис для науки и медицины – защитить конституционные права граждан» собрала необходимое количество подписей граждан. Комитет поддержал петицию.

20 мая в парламенте был зарегистрирован проект закона № 10313 «О внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно обеспечения фундаментального права человека на жизнь», который регулирует использование каннабиса для нужд медицины и науки.

4 сентября министр здравоохранения Зоряна Скалецкая не исключила, что появится новый законопроект о легализации медицинского каннабиса.