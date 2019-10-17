От главы Минздрава уходит советник

Раимов выразил благодарность за работу своей команде и министру Зоряне Скалецкой.

Дмитрий Раимов уходит с должности советника министра здравоохранения Украины.

Читайте такжеМинздрав отправит в регионы лекарства для онкобольных

Об этом сам Раимов сообщил на своей странице в Facebook. "В конце месяца моя команда выходит из Минздрава. Мы еще останемся умными головами в Министерстве и комитете, но всю поточную работу с прессой, врачами, сетями, депутатами, правительством, офисом гаранта и многое другое будут делать уже другие ребята. Часть ребят на смену готовим мы, часть ищем, возможно, в подарок оставлю кого-то из команды. Это будут лучшие специалисты по работе пресс-службы", – написал он.

По словам Раимова, его команда смогла "противостоять фабрикам ботов, толпе хейтеров, огромным бюджетам". Также он выразил благодарность за работу своей команде и министру Зоряне Скалецкой.

Справка. Дмитрий Раимов – политтехнолог, журналист, основатель "Свободной школы журналистики", агентства кризисных коммуникаций "НЕТ" и курсов куннилингуса.

2 августа 2019 года был назначен советником Министра здравоохранения Украины Зоряны Скалецкой.