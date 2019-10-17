Скалецкая прокомментировала скандал в Минздраве

Министерство, по словам руководителя, начинает функционировать лучше.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая убеждена, что в ведомстве были недоразумения, но все уже налаживается.

Скалецкая сетует на работу ведомства, и, по ее словам, несогласованность в структуре "затягивает решение многих вопросов". Об этом она сообщила в эфире "Завтрака с 1+1".

"Я, когда приходила в Министерство, считала, что каждый работает на своем месте, каждый имеет свои задачи, функции и должен их выполнять. А случается так, что надо искать какой-то документ в Министерстве, выяснять, где тот работник, который знает ту информацию, которая нужна министру сегодня и сейчас для встречи. Это на самом деле затягивает внутренние вопросы", – рассказала она.

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Также министр отметила, что Минздрав уже получается более-менее стабильную работу и считает, что противостояние в Министерстве нет.

"Я думаю, что это было недоразумение, которые кто-то воспринял как противостояние, и будем над этим работать", – сказала Скалецкая.

Ранее, 24 сентября работники Министерства здравоохранения обратились с открытым письмом к премьер-министру Алексею Гончаруку. Там говорится, что новое руководство хочет уволить ключевых сотрудников Минздрава, которые воплощали реформу здравоохранения, и это, мол, ставит под угрозу продолжение этой реформы.