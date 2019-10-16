Минздрав исследовал, как питаются украинцы: результаты неутешительны (видео)

Треть взрослых украинцев имеют избыточный вес, а 14% страдают от ожирения.

Недостаточное количество овощей и фруктов, чрезмерное употребление соли, сахара и мучных изделий - так питаются украинцы.

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Минздрав совместно с частными компаниями провели исследование, которое доказало, что в целом наше питание несбалансированно, говорится в сюжете ТСН.

Более тысячи респондентов из украинских городов неделю заполняли дневники питания и фотографировали, что именно едят в течение дня.

Благодаря этому выяснилось, что мужчины потребляют в два раза больше суточной нормы соли; дети вместо полезных овощей и фруктов едят много картофеля, а также сахара. Именно поэтому треть взрослых украинцев имеют избыточный вес, а 14% страдают от ожирения.

Ранее бывшая исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун объяснила, что значит "сбалансированное питание".