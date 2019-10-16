Прыщи на лице: почему появляются и о каких болезнях сигнализируют

Сыпь на лице может сигнализировать о больных внутренних органах.

Высыпания на коже не всегда связаны с проблемной кожей. Иногда прыщи – это сигнал о больных внутренних органах.

Чтобы знать, что происходит с вашим организмом, стоит присмотреться, где сосредоточены высыпания, пишет "Здоровье 24".

Что означают прыщи на лбу

Прыщи на верхней части лба говорят о проблемах с пищеварительной системой – толстым кишечником и мочевым пузырем или могут свидетельствовать о гормональных изменениях. При этом, по словам экспертов, прыщи на верхней области лба могут возникать из-за раздражения, например, вы вспотели в головном уборе.

Если высыпания появились в нижней части лба, то человек, вероятно, страдает от бессонницы, сильного стресса или плохой циркуляции крови по организму.

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Сыпь на носу

Прыщи на носу показывают нарушения сердечно-сосудистой системы. Также это может свидетельствовать о плохом питании. Если сыпь на переносице — значит печень плохо очищает кровь.

Акне у глаз

Если осыпает прыщами возле глаз — у вас плохо работают почки и не хватает витаминов.

Сыпь возле губ

Обратите внимание на работу пищеварительной системы, если у вас прыщи возле губ. Тогда могут возникать запоры, расстройство желудка, кишечные колики.

Эта часть лица, как и зона вокруг глаз, очень чувствительна. Кожу могут раздражать остатки кислых продуктов (лимон или уксус в основе соусов) и вызвать воспаление. В то же время остатки жирных жареных продуктов могут блокировать поры. Как результат — сыпь возле губ.

Прыщи на щеках

Прыщи на щеках — это сигнал о проблемах с желудком или кишечником. При этом недостатки на правой щеке указывают, что вам следует бросить курить и перестать нервничать. А проблемы на левой щеке указывают на нездоровую печень.

Высыпания на подбородке

Прыщи на подбородке и нижней челюсти появляются вследствие нарушения эндокринной системы, болезней репродуктивных органов и почек. Прыщи в этих частях лица связаны как с менструальным циклом у женщин, так и с хроническим гормональным дисбалансом.

Также это указывает на злоупотребление кофе или алкоголем и низкий иммунитет.

При постоянных высыпаниях специалисты советуют пройти медицинское обследование. А также пересмотреть свой рацион и соблюдать гигиену — не касаться немытыми руками к лицу, умываться теплой (не горячей или ледяной) водой утром и вечером.