В Минздраве хотят лишать лицензий аптеки, продающие рецептурные лекарства без рецептов

Речь идет о жестких решениях - не о штрафах и запретах.

Аптеки, выдающие рецептурные лекарства без рецепта, необходимо лишать лицензии.

Об этом в интервью "Украинской правде" заявил советник министра здравоохранения Александр Чумак.

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"Там не штрафы и запреты, там надо лишать лицензии. Обязательно. В законопроекте эти вещи прописаны", – сказал советник.

Чумак рассказал, что последние три года выступал за изменения в действующем законодательстве в части обращения лекарственных средств, принимал активное участие в разработке законопроектов и о лекарственных средствах, и об фармацевтическом самоуправлении.

"Это и 2162 (законопроект о лекарственных средствах, среди авторов которого Олег Мусий, Ольга Богомолец, Татьяна Бахтеева, Игорь Шурма и другие - Ред.), который назрел. 15 лет фармацевтическая отрасль не имеет законов о лекарственных средствах", – добавил советник.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения планирует отказаться от медицинских справок и других бюрократических документов, "имеющих коррупционную составляющую".