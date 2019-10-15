В Минздраве хотят лишать лицензий аптеки, продающие рецептурные лекарства без рецептов
Аптеки, выдающие рецептурные лекарства без рецепта, необходимо лишать лицензии.
Об этом в интервью "Украинской правде" заявил советник министра здравоохранения Александр Чумак.
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"Там не штрафы и запреты, там надо лишать лицензии. Обязательно. В законопроекте эти вещи прописаны", – сказал советник.
Чумак рассказал, что последние три года выступал за изменения в действующем законодательстве в части обращения лекарственных средств, принимал активное участие в разработке законопроектов и о лекарственных средствах, и об фармацевтическом самоуправлении.
"Это и 2162 (законопроект о лекарственных средствах, среди авторов которого Олег Мусий, Ольга Богомолец, Татьяна Бахтеева, Игорь Шурма и другие - Ред.), который назрел. 15 лет фармацевтическая отрасль не имеет законов о лекарственных средствах", – добавил советник.
Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения планирует отказаться от медицинских справок и других бюрократических документов, "имеющих коррупционную составляющую".