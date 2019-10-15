Магнитные бури в октябре: когда Украину накроют метеоудары

В Украине ожидается метеоудар уровня G1.

В октябре 2019 года в течении двух дней - 24 и 25 числа - на Землю обрушатся магнитные бури.

Об этом свидетельствуют прогнозы экспертов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца. Так, в Украине ожидается метеоудар уровня G1. После этого магнитосфера успокоится - до 11 ноября никаких бурь не предвидится.

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Чтобы оставаться в тонусе и минимизировать негативное влияние магнитных бурь, специалисты советуют в этот период придерживаться простых советов. Так, это время лучше провести в покое, избегая стрессовых ситуаций и чрезмерных нагрузок - как физических, так и эмоциональных.

Следует больше отдыхать, высыпаться и гулять на свежем воздухе. Для улучшения самочувствия в такие дни рекомендуется не переедать, чтобы не увеличивать нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Соблюдайте меню, состоящее из легкой пищи, минимизировав употребление очень жирных, острых и слишком соленых блюд. Стоит отказаться от алкоголя и кофе, вместо этого пить больше воды и успокаивающие чаи.