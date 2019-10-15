цей матеріал доступний українською

Магнитные бури в октябре: когда Украину накроют метеоудары

11:55, 15 октября 2019
Страна
115 0
В конце месяца ожидаются магнитные бури

Об этом свидетельствуют прогнозы экспертов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца. Так, в Украине ожидается метеоудар уровня G1. После этого магнитосфера успокоится -  до 11 ноября никаких бурь не предвидится.

Читайте такжеСегодня Землю накроет новая магнитная буря: кому грозит и как уберечься

Чтобы оставаться в тонусе и минимизировать негативное влияние магнитных бурь, специалисты советуют в этот период придерживаться простых советов. Так, это время лучше провести в покое, избегая стрессовых ситуаций и чрезмерных нагрузок - как физических, так и эмоциональных.

Следует больше отдыхать, высыпаться и гулять на свежем воздухе. Для улучшения самочувствия в такие дни рекомендуется не переедать, чтобы не увеличивать нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Соблюдайте меню, состоящее из легкой пищи, минимизировав употребление очень жирных, острых и слишком соленых блюд. Стоит отказаться от алкоголя и кофе, вместо этого пить больше воды и успокаивающие чаи.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #магнитные бури