У министра здравоохранения появилось четыре новых советника

Перед советниками поставлена задача разработать проекты решений и законопроектов для эффективного продолжения реформы здравоохранения.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая пригласила четырех украинских и иностранных специалистов стать ее советниками.

Об этом пресс-служба Министерства здравоохранения сообщила в Facebook.

В частности, в статусе советника министра приглашены: Алексей Яременко - заместитель руководителя проекта USAID по направлению поддержки реформы здравоохранения; Виктор Ляшко - эксперт с 20-летним опытом по направлению развития системы общественного здоровья; Матвей Хренов - консультант НСЗУ по вопросам стратегического развития сети поставщиков медицинских услуг; Серго Китиашвили - специалист по вопросам европейской интеграции.

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"Команда советников сосредоточит свое внимание на продолжении реформ, программе государственных гарантий, системе общественного здоровья, фармполитике, внедрении врачебного самоуправления", - говорится в сообщении.

Перед советниками поставлена задача разработать проекты решений и законопроектов для эффективного продолжения реформы здравоохранения.