Президент Владимир Зеленский считает, что украинское общество не готово к такому шагу.

Президент Владимир Зеленский считает, что сейчас не время для легализации медицинского каннабиса в Украине.

Об этом он сказал во время пресс-марафона.

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"Сейчас речь не идет о легализации каннабиса, но я знаю, что очень много людей хотят заниматься этим бизнесом в Украине. Но мы можем это рассматривать только после того, когда будут ответы на все острые вопросы... Мне кажется, что те, кто хотят, - потерпят. Я не видел зарегистрированного закона от партии "Слуга народа". Есть вещи, которым сейчас не время. Я думаю, что это не актуально. Не сейчас. Это не приоритет. Мы не выписали с вами все риски, с этим связанные, мы не знаем, готово ли наше общество", - сказал президент.

Он добавил, что к этому вопросу можно будет вернуться позже.

Как сообщал УНИАН, исполняющая обязанности министра здравоохранения в правительстве Владимира Гройсмана Ульяна Супрун поддерживала легализацию медицинского каннабиса в Украине для лечения ряда болезней.

Весной на сайте Комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений электронная петиция «Законодательно урегулировать каннабис для науки и медицины – защитить конституционные права граждан» собрала необходимое количество подписей граждан. Комитет поддержал петицию.

20 мая в парламенте был зарегистрирован проект закона № 10313 «О внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно обеспечения фундаментального права человека на жизнь», который регулирует использование каннабиса для нужд медицины и науки.

4 сентября министр здравоохранения Зоряна Скалецкая не исключила, что появится новый законопроект о легализации медицинского каннабиса.