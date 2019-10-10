Почему немеют руки: названы причины

Обратитесь к врачу, если онемение ощущается в течение нескольких дней или появилось после травмы.

Если вы всю ночь спали на одном боку, а утром чувствуете онемение в руке — это понятно. А вот если онемение появилось без видимых оснований или сопровождается другими симптомами, стоит выяснить причину.

Поводов, почему немеют руки, может быть много. Anywell рассказал о самых распространенных.

У вас немеют руки из-за недостатка витаминов и минералов

Если у вас немеют руки, следует обратить внимание на то, хватает ли вам витаминов и минералов. Дефицит калия и магния вполне может вызвать онемение, а нехватка витамина В12 — покалывание. Если кроме этого, вы чувствуете усталость, кожа пожелтела, вы испытываете проблемы с ходьбой или даже видите галлюцинации — это может быть признаком дефицита витамина В12.

Руки немеют от лекарств

Если вы не понимаете, почему немеют руки, вспомните, какие лекарства вы принимаете, и узнайте об их побочных эффектах. Онемение может быть в частности вызвано и ими. Причиной могут быть некоторые антисептические препараты, антибиотики, препараты для сердца и кровяного давления.

Онемение рук как следствие защемления

Межпозвонковые диски — подушечки, которые действуют как амортизаторы между каждым позвонком позвоночника. Когда они смещаются, то могут оказать давление на нервные окончания. И как следствие руки немеют, может ощущаться слабость, боль в руках и ногах.

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Болезнь Рейно

Болезнь Рейно, или феномен Рейно — заболевание, когда кровеносные сосуды сужаются, предотвращая попадание достаточного количества крови в руки и ноги. Отсутствие кровотока приводит к тому, что руки немеют, становятся холодными, бледными и очень болезненными. Эти симптомы обычно проявляются на холод или во время стресса.

Синдром запястного канала вызывает онемение рук

Еще одной причиной, почему немеют руки, может быть неврологическое заболевание под названием синдром запястного канала. Оно относится к туннельной невропатии и появляется вследствие сдавливания срединного нерва между костями, поперечной связкой и сухожилиями мышц запястья.

Из-за повторяющихся действий, даже из-за постоянной работе на клавиатуре может происходить давление на срединный нерв и развиваться синдром запястного канала.

Диабет — еще одна причина, почему немеют руки

Высокий уровень сахара в крови в течение длительного периода времени может привести к повреждению нервов, которое называется диабетической невропатией. Она может заставить неметь руки и ноги.

Заболевания щитовидной железы вызывает онемение

Щитовидная железа вырабатывает гормоны, которые регулируют метаболизм. Когда она вырабатывает их недостаточно, возникает гипотиреоз. Без лечения он может повреждать нервы и вызывать онемение.

Руки немеют в случае фибромиалгии

Если вы чувствуете, что немеют пальцы рук, присмотритесь, есть ли другие симптомы. Фибромиалгия — это состояние, которое вызывает усталость и мышечные боли. Его иногда путают с синдромом хронической усталости, потому что симптомы очень похожи. Усталость в случае фибромиалгии может быть более интенсивной и сопровождаться болями. В частности это может быть онемение и покалывание, распространяющиеся на руки, ноги, лицо.

Другие симптомы фибромиалгии: депрессия, проблемы с концентрацией и сном, головные боли, боль в животе.

Волчанка вызывает онемение рук

Еще одной причиной, почему немеют пальцы на руках, может быть волчанка. Это аутоиммунное заболевание, когда тело атакует собственные органы и ткани. Оно вызывает воспаление во многих органах и тканях, в частности в сердце, легких и почках. Кроме других симптомов, таких как сыпь, усталость, чувствительность к солнцу и головные боли.

В любом случае по разным причинам — от недостатка витаминов и защемления до более сложных заболеваний — вы можете почувствовать, что у вас немеют руки. Что делать в таком случае? Обратиться к врачу. Особенно, если онемение ощущается в течение нескольких дней или появилось после травмы.