Минздрав собирается отказаться от медицинских справок

В Минздраве создадут рабочие группы, которые выработают проекты решений об отмене медицинских справок.

Министерство здравоохранения планирует отказаться от медицинских справок и других бюрократических документов, имеющих "коррупционную составляющую".

Об этом сообщила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая, передает пресс-служба Кабмина.

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«Медицинская документация должна соответствовать стандартам стран Европейского Союза. Мы должны отказаться от бюрократических документов и справок. Особенно от тех, которые обросли коррупционными схемами. Мы планируем отменить справки и документы, которые тормозят эффективную работу здравоохранения», — сообщила Скалецкая.

Сейчас в Минздраве собирают рекомендации от экспертов и граждан относительно отказа от справок. Их можно отправить на официальную страницу ведомства в Facebook. Также в Минздраве создадут рабочие группы, которые выработают проекты решений об отмене медицинских справок.