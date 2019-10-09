Минздрав отправит в регионы лекарства для онкобольных

В ближайшее время лекарства доставят в медучреждения.

Почти 4,5 млн флаконов препаратов для онкобольных пациентов в течение ближайшего времени поедут в регионы.

Соответствующее решение принято в Министерстве здравоохранения, сообщает его пресс-служба.

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В больницы в ближайшее время поставят препараты для лечения вирусных гепатитов В и С, орфанных метаболических заболеваний, легочной артериальной гипертензии.

Лекарства закуплены международными закупочными агентствами ПРООН и Crown Agency за средства государственного бюджета текущего 2019 года.

Кроме того, в ближайшее время Минздрав готовит оплату закупок медикаментов по семи направлениям на общую сумму 17,8 млн долл.

Ранее советник министра здравоохранения Дмитрий Раимов рассказал, что Министерство запускает офис пациента, который будет обрабатывать жалобы людей.