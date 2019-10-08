В Одесской области госпитализировали больного ботулизмом мужчину, он в тяжелом состоянии

Свое заболевание мужчина связывает с употреблением вяленой речной рыбы собственного приготовления.

В Одесской области в тяжелом состоянии госпитализирован мужчина, заболевший ботулизмом.

Как сообщили УНИАН в государственном учреждении «Одесский областной лабораторный центр Минздрава Украины», случай заболевания ботулизмом в Овидиопольском районе зарегистрирован на прошлой неделе.

Как отмечается, больного в тяжелом состоянии госпитализировали в городскую клиническую инфекционную больницу, где ему введена противоботулиническая сыворотка.

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Свое заболевание мужчина связывает с употреблением вяленой речной рыбы собственного приготовления.

Справка УНИАН. Ботулизм – тяжелое токсикоинфекционное заболевание, которое характеризуется поражением нервной системы, преимущественно продолговатого и спинного мозга.

Развивается в результате попадания в организм пищевых продуктов, воды или аэрозолей, содержащих ботулотоксин, продуцируемый спорообразующей палочкой Clostridium botulinum. В результате заражения развивается острая дыхательная недостаточность, проблемы со зрением, мышцами и пр.