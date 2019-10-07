Почему появляются синяки на теле и когда стоит бить тревогу

Если появление синяков сопровождается какими-либо кровотечениями, стоит бить тревогу.

Наличие экхимозов (синяков) – очень частая жалоба. И здесь главное определить, когда это норма, а когда в организме происходит какой-то патологический процесс.

12-55% людей жалуются на "странное" или аномальное возникновение синяков, у женщин такие жалобы чаще, передает "Здоровье 24".

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Когда не стоит беспокоиться?

"Частые синяки" могут развиваться с минимальной травмой у лиц со светлой кожей, женщин после родов и в менопаузе, лиц с избыточным весом. Очень часто пациенты не запоминают факт травмы, особенно, если она незначительна. Чаще всего нормальными являются синяки, расположенные на конечностях.

Когда стоит бить тревогу?

При одновременном наличии на теле (не только на конечностях) 5 и больше синяков диаметром более 1 сантиметр. Если после легкой травмы синяк очень большой. Если появление синяков сопровождается какими-либо кровотечениями.

О каких заболеваниях могут свидетельствовать синяки?

• патология кровеносных сосудов и окружающих тканей (дефицит витамина С и заболевания соединительной ткани);

• нарушение тромбоцитарного звена (в т. ч. из-за препаратов, системных заболеваний, инфекций);

• нарушение коагуляции (дефицит факторов свертывания, заболевания печени, дефицит витамина К).

Препараты и питание, которые могут провоцировать появление синяков: витамин Е, имбирь, чеснок, алкоголь, веганство, вегетарианство и другие лекарства.

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