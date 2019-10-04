В Киеве у врача-трансплантолога изъяли почти $1 миллион (фото)

Из банковской ячейки врача-трансплантолога изъяли 840 тысяч долларов США.

Голосеевский райсуд Киева избрал меру пресечения задержанному по подозрению во взяточничестве врачу-трансплантологу Олегу Котенко.

Котенко присудили домашний арест без права покидать дом с 21:00 до 7:00. Продлится мера пресечения до 1 декабря 2019 года, говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеДоктор Комаровский охарактеризовал новую главу Минздрава

Накануне Олега Котенко на рабочем месте задержали правоохранители. Заведующего отделением трансплантации печени обвиняют в получении от пациента взятки в 20 тысяч долларов.

Правоохранители изъяли из кабинета врача 65 тысяч долларов. Еще 13 тысяч долларов и 7 тысяч евро нашли у него дома. А вот из банковской ячейки врача-трансплантолога изъяли еще 840 тысяч долларов США.

С учетом всех обысков общая сумма изъятых средств составляет около 1 млн долларов США.

Фото изъятых денег опубликовала на своей странице в Facebook пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец:

Олег Котенко - ведущий украинский трансплантолог. И единственный хирург, который проводит операции по пересадке печени. За вымогательство и получение взятки хирургу грозит до 10 лет лишения свободы. Что будет с пациентами и отделением трансплантации печени, пока неизвестно.