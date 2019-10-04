Доктор Комаровский раскрыл проблемы родителей после рождения второго ребенка

Комаровский советует родителям поощрять любые попытки старшего ребенка помочь в уходе за младшим.

Врач и кандидат медицинских наук Евгений Комаровский сообщил, что главной причиной большинства возможных проблем в семьях, где есть старшие и младшие дети, является дефицит внимания, эмоций и времени для старшего ребенка.

На своей странице в Instagram он отметил, что 2-летний старший брат или 10-летняя сестра — это разные проблемы, но есть и универсальные советы, которые пригодятся в любом возрасте.

1. Теперь вам должно хватать времени на двоих (троих и т. д.). Минимизируйте затраты времени на домашний труд, по возможности максимально используйте достижения цивилизации — подгузники, посудомоечная машина, готовая еда и т. д.

2. Не совершайте организационных ошибок — совместный сон, кормление по первому писку, многочасовые укачивания — все это не для вас. Дефицит времени, эмоций и внимания по отношению к старшему ребенку — основная причина большинства теоретически возможных проблем.

3. Говорите со старшим о младшем. Рассказывайте, объясняйте, отвечайте на вопросы, поощряйте заинтересованность. Читайте сказки о братьях и сестрах.

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4. Нельзя принести в дом погремушку и забыть про машинку для старшего брата. И гостей/бабушек предупредить: или приходите с пустыми руками, или сколько детей — столько и подарков.

5. Нельзя спеть колыбельную младшему и не почитать сказку/поговорить по душам со старшим. Нельзя устроить фотосессию младшему и не сделать портрет старшей сестры с последующей публикацией в Instagram и восторженным комментарием про самую лучшую/самую красивую девочку.

6. Поощряйте любые попытки старшего помочь вам в уходе за младшим. Провоцируйте ситуации, когда вам помощь нужна. Очень хвалите. Очень! Ставьте в пример.

7. Не создавайте ситуации, когда старший ребенок вынужден брать на себя ответственность и принимать какие-либо родительские решения. Большинство специалистов не рекомендуют даже на короткое время оставлять детей одних, если старшему ребенку еще не исполнилось 12 лет. В любом случае, даже если ребенок 15 лет остается присмотреть за младшей сестрой, это должна быть его инициатива, а не категорическое требование родителей.

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