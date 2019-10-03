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В Киеве на взятке в $20 тысяч "погорел" врач-трансплантолог (фото, видео)

17:00, 03 октября 2019
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Врач попался на взятке / facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

В Киеве на взятке в 20 тыс. долларов задержан заведующий отделом трансплантации и хирургии печени Национального института трансплантологии.

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Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, врач-трансплантолог был уличен «на горячем» во время получения неправомерного вознаграждения от пациента в размере 20 тыс. долларов США за проведенную ранее операцию по трансплантации печени, дальнейшее лечение и реабилитацию.

«В ходе проведения неотложных следственных действий в рабочем кабинете задержанного и в его жилище изъят предмет неправомерной выгоды, а также денежные средства в сумме более 60 тыс. долларов США», - говорится в сообщении.

Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

Врач попался на взятке / facebook.com/kyiv.gp.gov.ua
Врач попался на взятке / facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Как сообщал УНИАН, 16 августа в полиции заявили, что врачей Национального института рака Минздрава уличили в вымогательстве взяток от онкобольных.

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Теги: #взятка#врач#трансплантологияпогода в Киеве