Доктор Комаровский охарактеризовал новую главу Минздрава

Как рассказал Комаровский, он лично знаком со Скалецкой.

Евгений Комаровский, самый известный педиатр страны, охарактеризовал нового министра здравоохранения Зоряну Скалецкую.

Как рассказал доктор в интерью НВ, он знаком и с Борисом Радуцким, и с Зоряной Скалецкой.

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"С Зоряной мы общались при министре Квиташвили. Она на меня тогда произвела ну просто прекрасное впечатление. Эксперт в области юридического обеспечения медицины. Но является ли это достаточным для фигуры министра? Конечно же, нет. Мы все прекрасно понимаем: на сегодня, в качестве паллиатива, это классное решение", - заявил он.

"Но в условиях популизма и 49-й статьи Конституции ни один уважающий себя врач, который дорожит репутацией, не возглавит Министерство здравоохранения. Потому что он четко отдает себе отчет в том, что эта должность влечет за собой огромные репутационные потери", - добавил Комаровский.

Ранее новый министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая рассказала, будет ли она раздавать украинцам советы в сети, как ее предшественница Ульяна Супрун.