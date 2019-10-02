В Черновцах новорожденного ребенка с двумя головами перевезли из роддома в детскую больницу

Главный врач роддома сообщил, что сиамские близнецы хорошо перенесли транспортировку.

В Черновцах сиамских близнецов, которые родились в прошлые выходные в городском роддоме №2, сегодня медики перевезли в Черновицкую областную детскую клиническую больницу.

Об этом сообщил главврач роддома Альберт Курицын.

«Сегодня этих детей перевели в областную детскую больницу. Они уже там», - сказал медик.

Он отметил, что девочки хорошо перенесли транспортировку.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 28 сентября в Черновцах родились сиамские близнецы. У девочек одно тело, но две головы. У роженицы - жительницы Черновицкой области - это была первая беременность. Близнецы родились преждевременно - в 33 недели. Сиамские близнецы были диагностированы еще в период беременности. По словам медиков, роженица отказалась прерывать беременность из-за собственных религиозных убеждений.

Рождение сиамских близнецов является редким случаем не только в Украине, но и в мире.