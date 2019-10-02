На Ривненщине из-за отравления сладостями в больнице остаются 12 человек, из них - четыре ребенка
В инфекционном отделении Березновской районной больницы Ривненской области остаются 12 человек, которые отравились после употребления кондитерских изделий, из них - четверо детей.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Ривненской области.
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Все пострадавшие употребляли кондитерские изделия, приобретенные в магазине «Калач».
Отмечается, что сейчас проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.
Как сообщал УНИАН, 27 сентября на Ривненщине зафиксировали новый случай группового пищевого отравления. Тогда с признаками острой кишечной инфекции за медицинской помощью обратились шестеро жителей Березновского района.
30 сентября к медикам обратились 10 человек, среди них – трое детей.
В Ривненском областном лабораторном центре Минздрава Украины тогда сообщили, что у больных, которые первыми обратились за медицинской помощью, выделена сальмонелла энтеритидис.